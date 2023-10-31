Юные инспекторы движения из Каширы приняли участие в областном слете «Безопасное колесо»

В октябре в Коломне прошел Московский областной слёт юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В нем приняла участие команда ЮИД Барабановской школы (Кашира-8) по руководством Ирины Красовой, сообщили в администрации округа.

Всего команда должна была преодолеть 6 сложных этапов, таких как фигурное вождение велосипеда, «Знатоки ПДД», «Медицина» и станция ОБЖ, пройти творческий конкурс, а также продемонстрировать умение ориентироваться в автогородке, соблюдая правила дорожного движения.

Ребята достойно прошли все испытания и заняли 4 место. Мероприятие проводилось в рамках 50-летия со дня образования отрядов юных инспекторов движения в России.