Юные каширяне со счетом 59:21 одержали победу на матче по шахматам

В городском округе Кашира прошел матч по шахматам, в котором приняли участие юношеские сборные Каширы и Егорьевска.

Для участников провели четыре тура. На каждом они зарабатывали очки. По итогам общей суммы определяли победителей. В каждую команду входило по 20 человек. Мероприятие продлилось 2,5 часа. Шахматисты Каширы со счетом 59:21 одержали победу.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Кашира ]

«Встреча ребятам очень понравилась, они приобрели бесценный опыт командного взаимодействия, встретили новых друзей. Поздравляем и желаем новых достижений юным шахматистам!», — поделилась и.о. начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Елена Львова.

Юные каширские шахматисты не в первый раз достойно представляют муниципалитет на различных соревнованиях. Недавно талантливые горожане приняли участие в турнире по быстрым шахматам «Кубок Оки», который провели в рамках осеннего фестиваля РШТ OkaChess. Мастерство игры продемонстрировали учащиеся секции «Шахматы» спортивной школы «Кашира». Они тренируются под руководством преподавателя Сергея Валентиновича Конотопа.

Администрация муниципалитета желает шахматистам интересных игр и уверенных побед.