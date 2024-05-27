Юные клинчане 27 мая сдают ОГЭ по четырем предметам

В понедельник, 27 мая, девятиклассники сдают ОГЭ по нескольким предметам.

На экзамены зарегистрированы 844 человека. Ученикам предстоит продемонстрировать, как они освоили школьную программу по следующим дисциплинам: обществознание (сдают 402 школьника), информатика (195 учеников), химия (56 девятиклассников) и биология (191 выпускников).

На сдаче экзамена по биологии разрешено иметь при себе линейку (без нанесения на ней любой справочной информации) и непрограммируемый калькулятор.

Выпускникам, сдающим ОГЭ по химии, разрешено брать в аудиторию:

• непрограммируемый калькулятор;

• лабораторное оборудование;

• периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева;

• таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде;

• электрохимический ряд напряжений металлов.

Для выполнения заданий по биологии и информатике школьнику предоставлено 2 часа 30 минут (150 минут). Экзаменационные работы по обществознанию и химии клинские выпускники выполняют 3 часа (180 минут).

Администрация городского округа желает ребятам успешной сдачи экзаменов и достойных результатов.