Юные коломчанки стали призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

С победой и призами вернутся в Коломну Алина и Вероника Тазины и Арина Выборнова. Юные коломчанки приняли участие во Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена». В нем демонстрируют свои таланты ученики 5—10 классов, студенты колледжей и техникумов.

Сестры Тазины интересуются темой экологии, защиты окружающей среды. В течение нескольких месяцев девочки собрали и сдали в экопункты несколько сотен пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Алина и Вероника просвещают на темы экологии родных и друзей.

Арина Выборнова мечтает стать журналистом, сняла несколько сюжетов спортивной тематики и представила их на конкурсе.

Финал проходил в международном детском центре «Артек» на Черном море и длился четыре дня. Вышедшие в финал 700 ребят со всей России решали различные задачи как индивидуально, так и в группе. После состязаний были интересные встречи с лидерами мнений – спортсменами, теле-, радиоведущими, блогерами и топ-менеджерами.

Финалистки из Коломны получили призы: смену в «Артеке» и поездку по России.