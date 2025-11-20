Юные коломенцы получили первые паспорта из рук руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО

Одиннадцать коломенских подростков получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Церемония прошла в стенах музея Боевой славы, где главные документы юным гражданам России вручили депутат Совета депутатов Сергей Шумов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.

Это событие превратилось из формальности в мощный символический акт, связавший молодое поколение с историей страны.

«От имени Ассоциации ветеранов спецоперации поздравляю вас, ребята, с этим знаковым событием. Паспорта вам вручают в музее Боевой славы, это место памяти о героических поступках и героических людях. Будьте достойны их, и с честью несите звание граждан России», — обратился к школьникам Алексей Каратеев.

Его слова задали тон всей церемонии, подчеркнув, что получение паспорта — это не только права, но и ответственность.

Традиция торжественного вручения первых паспортов, которую много лет поддерживают в Коломне и Озерах, является работающим инструментом гражданско-патриотического воспитания. Она позволяет ребятам почувствовать себя причастными к настоящему и будущему страны.

Для подростков, желающих получить документ в такой запоминающейся обстановке, существует четкий алгоритм: при оформлении заявления в Многофункциональном центре (МФЦ) необходимо сообщить о своем желании сотруднику учреждения. Этот шаг превращает стандартную государственную услугу в личное, значимое событие, которое запоминается на всю жизнь и формирует осознанное отношение к своему гражданскому статусу.