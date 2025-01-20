Юные красногорцы создали световозвращающие элементы на мастер-классе

В Красногорске дети научились создавать световозвращатели в ходе мастер-класса «Я – яркая личность». Юным участникам одного из учреждений помогали сотрудники ГИБДД и представители организации «Союз безопасности дорожного движения» Подмосковья.

Автоинспекторы перед началом мастер-класса рассказали детям о назначении световозвращающих элементов. Напомнили, что яркий аксессуар помогает водителям лучше видеть маленьких пешеходов на дорогах, что снижает риск столкновения.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

Помимо того, что детям показали как создать световозвращатели, им также помогли правильно прикрепить их к школьным портфелям. Ребята остались довольны полезными поделками и поблагодарили за урок. Сотрудникам Госавтоинспекции и представителям общественной организации юные красногорцы также пообещали, что будут соблюдать ПДД и носить созданные своими руками световые элементы.