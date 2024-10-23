Юные легкоатлеты из Серпухова взяли призы на кросс-марафоне «Одинцово RUN»

Юные легкоатлеты Серпухова продолжают добиваться спортивных высот. Недавно ребята поучаствовали в финальном забеге серии Суперлиги Подмосковья. При высокой конкуренции им удалось занять призовые места.

Отличились воспитанники инструктора по спорту МЦФОСМР «Надежда» Елены Семичасновой, которая может гордиться своими учениками. Впечатлил Иван Долонько: он стал первым в забеге на дистанции 300 м в своей возрастной категории. До финиша он добрался за рекордные 1,1 мин.

Старательные участники из Серпухова завоевали призовые места в своих категориях и дистанциях.

Мероприятие стало отличной возможностью для детей и взрослых развить спортивные данные и поддержать форму. Такие события популяризируют спорт и здоровый образ жизни в округе и регионе, мотивируя жителей на новые достижения.