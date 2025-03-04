Юные лыжники из Серпухова заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Воспитанники спортивной школы «Зубренок» из городского округа Серпухов Михаил Шмелев и Денис Скакалин блестяще выступили на Всероссийских открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Динамовская лыжня – 2025».

Мероприятие для лыжников провели на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Ставшие традиционными заезды посвятили 80-летию Победы в ВОВ. Соревнования были предусмотрены для мужчин, женщин и детей, разделенных на разные возрастные группы для дистанции 2 025 метров. В свободном стиле участники показали умение преодолевать расстояние на лыжах и смогли с пользой провести время.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Отличились во время заездов юные спортсмены из Серпухова. Михаил Шмелев стал победителем среди участников 2013-2014 годов рождения, а Денис Скакалин занял второе место среди юношей 2015 года и младше. Дети занимаются в одной спортивной школе и могут теперь записать этот успех в копилку личных достижений.

Отмечается, что во время соревнований был предусмотрен горячий чай и питание для детей, а также полезное физкультурно-оздоровительное мероприятие «Динамовская метелица».