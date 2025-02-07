Юные натуралисты Волоколамска провели младшеклассникам увлекательный урок о науке

Ко Дню российской науки для учащихся младших классов организовали тематические беседы, а также помогли узнать больше об ученых и окружающем мире в форме игры.

Интересное и полезное занятие провели юные натуралисты первичного отделения «Движения Первых» Волоколамской средней школы №3 под руководством наставника Юлии Юртовой.

Младшеклассники с интересом слушали старшеклассников, которые в ходе беседы рассказали ребятам про бионику — прикладную науку, пограничную между биологией и техникой. Это очень перспективное направление в биологии и кибернетике, позволяющее применять знания о природе в повседневной действительности человека. Подачу материала сделали понятной для юных умов, которые с удовольствием погружались в изучение нового.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

После бесед ребятам показали картинки животных, чтобы они угадывали те объекты, которые были созданы учеными, а также увлекли игрой «каля-баля», где началось изучение темы в процессе творчества. На листочке детям рисовали каляку-баляку, в которой предстояло угадать предмет или животное. Дети не только узнали новое, но и от души повеселились во время игры.

Активисты «Движения первых» пожелали младшеклассникам и дальше стремиться к знаниям, новым открытиям и достижениям. Не исключено, что кто-то из них в будущем свяжет свою жизнь с наукой и поможет стране в развитии сферы.