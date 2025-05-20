Юные патриоты из Павловского Посада отличились на «Зарнице 2.0»

Два отряда юных патриотов под названием «ИРБИС» из Павловского Посада вошли в число сильнейших команд Московской области, заняв место в первой десятке по итогам региональной военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Торжественное открытие соревнований состоялось с участием первого заместителя министра информации и молодежной политики Московской области Ольги Гребенщиковой, руководителя регионального отделения «Юнармии» Московской области Евгения Лукошникова и других официальных лиц.

«Зарница 2.0» собрала более 800 самых подготовленных и мотивированных юношей и девушек со всех уголков Подмосковья. Участники продемонстрировали свои навыки в широком спектре дисциплин: от инженерного мастерства и строевой подготовки до тактической выучки, исторических знаний, основ военной медицины и управления беспилотными летательными аппаратами. Ребята успешно представили интересы Павлово-Посадского городского округа.

Старшая группа юнармейцев включала в себя военного корреспондента, трех командиров, трех снайперов, трех штурмовиков и трех медиков. Средняя группа кадетов состояла из трех командиров и двух штурмовиков. Оба формирования «ИРБИС» с честью завершили соревнование и удостоились звания одной из десяти лучших команд Подмосковья.