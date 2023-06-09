Юные певцы с Приуралья выиграли призы в международном конкурсе

Молодые таланты вернулись с призами с международного конкурса, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

В Приуральском районе живут дети, которые стали призерами в четвертом Международном конкурсе детского и юношеского творчества. Он называется «Образцовые белые ночи» и закончился в минувший четверг в Санкт-Петербурге.

Двое приуральцев смогли отличиться в «Академическом вокале»: Александр Сороквашин получил второе место, а третье заняла Дарья Суворова. Выдающиеся достижения отметил Иван Сакал.

Глава муниципалитета искренне поздравил ребят, а также Светлану Мишанкину, которая является их наставником. По словам Сакала, они действительно заслуживают награды.

Ранее стало известно, что на телевизионное вокальное шоу «Голос» выступит певица из Муравленко.