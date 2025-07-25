Юные помощники: школьники округа Пушкинский трудятся на предприятиях округа

Эта инициатива предоставляет им беспрецедентную возможность получить ценный опыт реальной работы, познакомиться с профессиональной сферой и освоить необходимые навыки. Традиционно летом старшеклассники проходят практику в Пушкинских электросетях. В этом году здесь работают трое учеников.

Руководитель МАУ «Пушкинские электрические сети» Людмила Глухова отметила неоценимую помощь, которую оказывают предприятию школьники. Сейчас ребята занимаются покраской корпусов для уличного освещения. Эти конструкции производятся на предприятии, а затем устанавливаются на территории округа.

Возможность попробовать свои силы на производстве есть и в других организациях. Например, в группе компаний «Пластик Он Лайн», расположенной в Красноармейске, школьники могут найти работу в различных сферах деятельности. Один из участников трудовых отрядов, Савелий Дронов, занимается подготовкой продукции к выставкам.

По словам Савелия, это уже его вторая летняя практика в «Пластик Он Лайн». Он также подчеркнул, что участие в трудовых отрядах доставляет ему удовольствие, позволяет получить ценный опыт и завести новые полезные знакомства.

Этот опыт способствует развитию таких важных качеств, как ответственность, внимательность и умение эффективно взаимодействовать в коллективе. Кроме того, практика помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии и сделать первый шаг к построению успешной карьеры. Трудовые отряды — это важный этап в личностном и профессиональном становлении каждого подростка.