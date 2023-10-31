Юные робототехники из Каширы собрали свой первый самолет и испытали его на аэродроме

Воспитанники объединения «Робототехника» на базе Детского экологического центра городского округа Кашира изучают разные направления, среди которых водная робототехника, наземная, так называемая колесная робототехника и летательные аппараты.

К слову, последнее направление дети начали постигать с сентября этого года. Они изучают квадрокоптеры и летательные аппараты самолётного типа.

«Ребята занимались созданием самолетов с нуля. Они самостоятельно разрабатывали конструкцию этого самолета, самостоятельно его выполняли из пиломатериалов. Обучались пилотированию на симуляторе авиамодели. Итогом всего этого стали испытательные полеты тех самолетов, которые они создали», — рассказал педагог дополнительного образования Павел Шалыгин.

Разбившись на пары, школьники поэтапно создавали модель летательного аппарата. Параллельно они научились работать с деревом и делать чертежи, а также изучили строение самолётов. Но как отмечают преподаватели, мало выполнить модель самолета, важно научиться ею управлять, чтобы не повредить технику при первом же пилотировании. На помощь ребятам пришёл специальный авиасимулятор, копирующий авиамодель на основе её летных характеристик.

Также ребята креативно подошли к названиям своих моделей, используя старую советскую традицию называть самолеты по первым буквам фамилии конструктора.

По определенным причинам провести испытательные полёты своих моделей под открытым небом у ребят не получилось. Но преподаватель нашел выход из этой ситуации и создал испытательный полигон в стенах Детского экологического центра. В итоге процесс создания самолета вызвал у детей огромный интерес к авиации, что они сподвигли своего руководителя на экскурсию на настоящий аэродром. Там они сравнили свои рукотворные модели с реальными летающими средствами.

«По результатам изученного мы собрались и съездили на аэродром Северка городского округа Коломна. Там мы посмотрели самолеты малой авиации и самолеты авиации общего назначения. Более обширно посмотрели на самолеты и сделали для себя вывод, что наши — самые настоящие, хотя маленькие. Но летят они также, как и большие самолеты», — подчеркнул Павел Шалыгин.

Школьники смогли пообщаться с действующим пилотом, увидели, как происходит обслуживание самолётов малой авиации и ангары, в которых они стоят.