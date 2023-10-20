Юные спортсменки из подмосковной Электростали отличились на всероссийских соревнованиях

Этот турнир собирает новичков в спорте или тех, кто только имеет пока небольшой опыт. 13-летняя Полина выиграла три золотые награды в разных стилях (50 метров кролем, 100-метровки брассом и комплексным плаванием). Ее подруга по команде, 8-летняя Вера Фетисова, удостоилась серебра в заплыве на 50 метров брассом. Подготовила юных спортсменок тренер спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» Светлана Капшукова.

«Мы очень рады за девочек. Они очень старательные, не пропускают тренировок. Вера Фетисова вообще только в сентябре прошла отбор в секцию и начала заниматься в нашем бассейне. Эта серебряная медаль станет для нее большим стимулом к дальнейшему росту мастерства», — отметил директор учреждения «Мир Спорта — Сталь» Павел Захаров.

С призовыми местами всероссийских стартов пловчих поздравила на своей страничке в соцсети глава Электростали Инна Волкова.