Юные спортсмены из Белгорода приехали в спорткомплекс «Лесная опушка» в Серпухов

50 юных жителей Белгорода, которые имеют особенные достижения в спортивной деятельности, приехали в спорткомплекс «Лесная опушка». В Серпухов также прибыл тренерский состав и сопровождающие.

Здесь белгородцы смогут в спокойной обстановке набраться сил перед предстоящими соревнованиями и потренироваться. В Серпухове ребята будут гостить на протяжении двух недель. За это время они смогут также интересно провести свой досуг, зарядившись положительными эмоциями.

Юные спортсмены профессионально занимаются боевыми искусствами — тхэквондо, айкидо, дзюдо. В «Лесной опушке» они смогут посвятить большую часть своего времени тренировкам, которые при хорошей погоде будут проходить на свежем воздухе. В первой половине дня — школьные занятия. Ребята обеспечены вкусным и сбалансированным питанием.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко выразил слова благодарности общественным деятелям, которые оказали помощь в принятия гостей из Белгорода.

«Благодарю общероссийское движение «Здоровое Отечество» за своевременное предложение обеспечить юным белгородцам комфортные условия для занятий спортом, подготовки к соревнованиям, а также насыщенный и интересный досуг. Отдельные слова благодарности за поддержку – Министерству спорта Московской области и Министерству социального развития Белгорода», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Сергей Николаевич выразил уверенность, что ребята хорошо проведут время в «Лесной опушке». Они встретят новых друзей. Спортивные сборы в Серпухове останутся в их воспоминаниях как символ того, что в мире есть много добрых людей, готовых помочь другим в сложные времена.