Юные спортсмены из Егорьевска добиваются «золотых» успехов на соревнованиях по рукопашному бою

В г.о. Егорьевск активно поддерживают спортивное направление и его юных участников. Десятки из них могут гордиться, что получили ценные навыки и влюбились в спорт благодаря школе «Виктория» и семье тренеров Куликовых. Их воспитанники регулярно возвращаются с соревнований разных уровней с победой, призами и общественным признанием.

Константин и Валентина Куликовы — тренера по рукопашному бою в егорьевской спортшколе «Виктория» с многолетним опытом работы. Они помогают растить сильное и здоровое подрастающее поколение в округе, успешно мотивируя воспитанников на новые достижения.

Так, в октябре ученики спортшколы стали участниками соревнований памяти святого воина-схимника Александра. Это были серьезные бои при высокой конкуренции: в Пересвет съехались 250 спортсменов из Владимирской области и Подмосковья. Подопечные Константина и Валентины Куликовых стали первыми в общекомандном зачете. В Егорьевск ребята вернулись с пятью золотыми медалями и еще 19-ю, полученных в личных зачетах.

Недавно в копилку медалей школы отправились еще три золотых образца, завоеванных на Первенстве Московской области. Воспитанники Куликовых не только показали отличные результаты, но и открыли для себя путь в декабрьские соревнования ЦФО в Липецке.

Как отметил Константин Куликов, некоторые его ученики собираются связать свою жизнь со спортом уже профессионально. Юноши стали получать первые взрослые разряды, среди воспитанников есть чемпионы РФ, кандидаты в мастера спорта и призеры России.

«Кстати, на Первенстве Московской области трое наших спортсменов были награждены почетными плакетками от Федерации, как лучшие рукопашники региона в 2024 году — это Коршунов Никита, это Ивченко Степан и это Агулов Роман. В этом году они стали призерами первенства России», — добавил тренер Куликов.

Ивченко и Агулов также получили почетные знаки отличия от Министерства Московской области спортивной доблести III степени.

Впереди у команд мощная подготовка к Кубку главы г.о. Егорьевск, который пройдет уже 2 ноября. Помимо участников из столицы и Подмосковья, планируют выступать спортсмены из Брянской, Курской и Владимирской областей. Нет сомнений, что ученики Куликовых достойно выступят на мероприятии и завоюют награды.