Юные таланты из Каширы порадовали жителей Зарайска

Детская школа искусств Каширы представила свое мастерство на семейном празднике в Зарайске.

Духовой ансамбль «Сибемольки» стал участником торжественного мероприятия «Под Покровом Богородицы», которое состоялось в селе Рожново Зарайского района, приуроченное к Рождеству Пресвятой Богородицы.

Благодаря поддержке Зарайского благочиния, концерт состоялся на территории подворья Успенского храма. Выступления юного духового оркестра «Сибемольки» гармонично сочетались с вокальными выступлениями, создавая атмосферу душевного тепла и взаимопонимания. Мероприятие прошло в атмосфере сердечной радости и дружелюбия.

Под руководством педагога Ильи Владимировича Соколова, юные музыканты получили теплый прием и искренние проявления гостеприимства. Их выступление стало символом крепких дружеских связей между Каширой и Зарайском. После завершения концерта, зрители щедро осыпали ребят комплиментами и выражали благодарность за их талант, трудолюбие и подаренное настроение.