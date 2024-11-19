Юные таланты из Серпухова блестяще выступили на Всероссийском конкурсе «Янтарная осень»

Молодые Серпуховичи стали лауреатами конкурса-фестиваля творчества и искусства. Их выступления поразили членов жюри и вызвали гамму положительных эмоций!

Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусства «Янтарная осень» состоялся в субботу, 16 ноября. Среди других участников на сцену также вышел детский хореографический коллектив «Стиль» из МБОУ «Эффективная школа» городского округа Серпухов.

Ребята продемонстрировали выдающиеся способности, что помогло им завоевать несколько престижных наград. Так, в номинации «Эстрадный танец» юные артисты представили три ярких номера. Смешанная группа, исполнившая хореографическую композицию «Лети, лето», была отмечена дипломом лауреата II степени.

Старшая группа также не осталась в стороне — танец «На Ивана Купала» принес им аналогичную награду. Однако наибольший успех выпал на долю младшей группы, которая удивила всех своим задорным номером «Бибика» и удостоилась диплома лауреата I степени.