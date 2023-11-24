Юные техники из Павловского Посада отличились на подмосковном конкурсе

В возрастной категории 9 – 11 лет Владимир Фролов и Савва Трухачев создали робота, который помогает в печати на платке. Наградой им стало почетное второе место. Большой успех с ребятами разделяет их наставник Маргарита Борисова.

Администрация городского округа тепло поздравила юных изобретателей и пожелала им воплотить в жизнь еще много интересных проектов.