Юные техники из Павловского Посада отличились на подмосковном конкурсе

Общество
пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]

Воспитанники павлово-посадской Станции юных техников вошли в число лауреатов областного конкурса «Шаг в будущее».

В возрастной категории 9 – 11 лет Владимир Фролов и Савва Трухачев создали робота, который помогает в печати на платке. Наградой им стало почетное второе место. Большой успех с ребятами разделяет их наставник Маргарита Борисова.

Администрация городского округа тепло поздравила юных изобретателей и пожелала им воплотить в жизнь еще много интересных проектов.

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