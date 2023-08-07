«Юные травокуры»: в Забайкалье учительница географии создала чат со школьниками и кидала в него интимные фото

Существующий чат с учениками под названием «Юные травокуры» во «ВКонтакте» стал известен руководству одной из школ в Забайкальском крае еще в мае. И тогда же директор учебного заведения попросила полицию разобраться в происходящем, но особого внимания ее жалобе не уделили.

Однако, как сообщается в соцсетях, постепенно история получила огласку и в начале августа в отношении педагога было возбуждено уголовное дело за развратные действия.

«Учительница географии создала чат под названием «Юные травокуры». Природные зоны Земли там не изучали. В чат учительница пригласила двоих подростков и кидала туда интимные снимки (чьи — неизвестно)», - приводится в публикации.

К слову, уголовное дело в отношении учительницы географии возбуждено по части пятой указанной статьи УК РФ. Таким образом получается, что 43-летняя женщина была ранее судима за преступление против половой неприкосновенности детей. Теперь за рецидив ей может светить до 15 лет колонии.