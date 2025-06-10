Юные трудолюбивые жители Павловского Посада приняли участие в первом «Трудовом Десанте»

Двадцать два подростка в возрасте от 14 до 17 лет активно участвуют в работах, направленных на улучшение облика городского округа, уже на протяжении недели. Задачи для них определяет муниципальное учреждение «Благоустройство».

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«Начали мы с прополки клумб на вокзале. Сейчас занимаемся подрезкой поросли на улице Карповская и уборкой мусора около Клязьмы, у социальных объектов, на общественных территориях. Коллектив у нас сформировался отличный, все ребята трудолюбивые», — отмечают ребята.

В ближайшее время у юного «Трудового десанта» работы по рыхлению клумб, формированию кустарников и другие задачи, связанные с благоустройством территории. В свободное время ребята общаются, играют в игры и проводят время с пользой и удовольствием.

В 2025 году в Павловском Посаде планируется провести три смены летнего трудового лагеря, в котором примут участие 66 подростков. Все участники официально трудоустроены и получают заработную плату, включающую надбавку от Центра занятости Московской области. Каждому участнику «Трудового Десанта» оформлена цифровая трудовая книжка и заключен трудовой договор.