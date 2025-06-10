Юные трудолюбивые жители Павловского Посада приняли участие в первом «Трудовом Десанте»
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В Павлово-Посадском городском округе 2 июня началась первая смена молодежной программы «Трудовой Десант», организованной на базе Молодежного центра «Авангард».
Двадцать два подростка в возрасте от 14 до 17 лет активно участвуют в работах, направленных на улучшение облика городского округа, уже на протяжении недели. Задачи для них определяет муниципальное учреждение «Благоустройство».
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
«Начали мы с прополки клумб на вокзале. Сейчас занимаемся подрезкой поросли на улице Карповская и уборкой мусора около Клязьмы, у социальных объектов, на общественных территориях. Коллектив у нас сформировался отличный, все ребята трудолюбивые», — отмечают ребята.
В ближайшее время у юного «Трудового десанта» работы по рыхлению клумб, формированию кустарников и другие задачи, связанные с благоустройством территории. В свободное время ребята общаются, играют в игры и проводят время с пользой и удовольствием.
В 2025 году в Павловском Посаде планируется провести три смены летнего трудового лагеря, в котором примут участие 66 подростков. Все участники официально трудоустроены и получают заработную плату, включающую надбавку от Центра занятости Московской области. Каждому участнику «Трудового Десанта» оформлена цифровая трудовая книжка и заключен трудовой договор.