«Юные туристы Подолья» г.о Подольск покорили горы Северо-Кавказского района
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Юные жители подмосковного городского округа Подольск, которые также являются воспитанниками секции спортивного туризма «Юные туристы Подолья», покорили горы.
Ребята во время первых каникул этого учебного года отправились в республику Адыгея, чтобы совершить спортивный туристический поход по Северному Кавказу.
Шесть представителей городского округа Подольск провели в пешем походе пять дней. Их сопровождали двое взрослых. Ребята увидели ряд природных достопримечательностей территории Северного Кавказа: Малый и Большой Тхач.
Детей поразила красота горных массивов и скал российского региона. Эти виды не оставили равнодушным никого из участников спортивного похода. При этом, ребята преодолели более полусотни километров пешком, попутно наслаждаясь величием русских ландшафтов и активным времяпрепровождением осенних каникул.