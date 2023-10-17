«Юные туристы Подолья» г.о Подольск покорили горы Северо-Кавказского района

Ребята во время первых каникул этого учебного года отправились в республику Адыгея, чтобы совершить спортивный туристический поход по Северному Кавказу.

Шесть представителей городского округа Подольск провели в пешем походе пять дней. Их сопровождали двое взрослых. Ребята увидели ряд природных достопримечательностей территории Северного Кавказа: Малый и Большой Тхач.

Детей поразила красота горных массивов и скал российского региона. Эти виды не оставили равнодушным никого из участников спортивного похода. При этом, ребята преодолели более полусотни километров пешком, попутно наслаждаясь величием русских ландшафтов и активным времяпрепровождением осенних каникул.