Юные творцы из Егорьевска представят свои мультфильмы на Фестивале анимации «Пластилиновая ворона»

Ребята, состоящие в студии «Мультяшка» Комплексного Центра социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский», участвуют в фестивале анимации «Пластилиновая ворона» со своими проектами. Дети уже неоднократно завоевывали призы и побеждали на этом конкурсе и других мероприятиях разного уровня.

Свои силы в создании мультфильмов пробуют более 20 детей с особенностями развития. Дети активно вовлекаются в процесс, ведь в студии для их смелых идей предусмотрели все. Прежде всего это современное оборудование. Недавно при поддержке руководства центра здесь появился новый мультстанок: важное приобретение, которое поможет создавать мультфильмы в режиме онлайн. При этом можно корректировать масштаб и перемещения рисунков, сохраняя полноценную анимацию.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Егорьевск ]

Персонажей и сюжет придумывают сами дети. Нарисованных героев сканируют и переносят на интерактивный мультстанок, на котором «оживляют» и записывают истории. Недавно по этому принципу разработали два мультфильма — «Сладкая сказка» и «Сказка о медвежонке». Эти проекты отправили соревноваться на фестиваль мультфильмов «Пластилиновая ворона — 2024» Эдуарда Успенского. Проекты поборются в номинациях на лучший сценарий и «Про Победу».

Конкурс пройдет 9 ноября во Дворце культуры имени Конина в Егорьевске. Ежегодный фестиваль анимации в округе пройдет седьмой раз. Конкуренция серьезная: участвуют коллективы из более чем 40 городов России. Заявлено около 160 мультфильмов.

Отметим, что событие в округе посетят почетные гости. Среди них — композитор и заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков и председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.