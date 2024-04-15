Юные участники из Клина прошли в финал крупнейших в России соревнований по робототехнике

Трое учеников школы программирования представят Клинский округ на соревнованиях «Робофинист-2024» в Санкт-Петербурге. Место в заключительном этапе конкурса им обеспечили успехи на отборочных состязаниях в Москве.

В российской столице прошел один из этапов соревнования «Робофинист-2024». Это самые масштабные состязания в стране по робототехнике, которые открывают новые таланты и возможности. Трое участников и клинской школы программирования попытали свои силы, выступив в номинации «Интеллектуальное сумо». У них получилось пройти отборочные и оказаться в финале.

Так, Серафим П. дошел до 1/16 финала соревнований: это достойный результат среди 58 команд. Степан Я. занял четвертое место, его коллега Костя З. — второе. Эти достижения, талант и упорство помогли ребятам попасть в финал «Робофинист-2024», который состоится осенью в Санкт-Петербурге. До этого времени у учеников из Клина есть время на подготовку.