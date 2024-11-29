Юные вокалисты из Котельников успешно выступили на «Елке возможностей»

Артисты вокальной студии «Рикки-Тикки» из городского округа Котельники были приглашена для участия в концерте благотворительного проекта «Елка возможностей».

«Елка возможностей» — масштабный благотворительный проект, который направлен на оказание поддержки детям из малонаселенных и отдаленных пунктов страны. Цель — исполнять мечты ребят и помогать им самореализовываться в различных образовательных и развивающих программах.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Котельники ]

Концерт состоялся в Доме Культуры МЭИ. Коллектив из Котельников представил пять оригинальных номеров. Юные участники уверенно вели себя на сцене и очаровали всех гостей мероприятия.

Студия «Рикки-Тикки» открылась на территории Котельников в 2012 году под руководством Олеси Александровны Евдокимовой. Члены коллектива успешно развивают свои музыкальные способности. Ребят учат не только слышать музыку, но и чувствовать. При разработке программы обучения вокалу учитывают ряд факторов: возраст участника коллектива, уровень подготовки и индивидуальные особенности. Юные артисты неоднократно выступали на различных мероприятиях, демонстрируя высокое мастерство.