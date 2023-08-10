Юные жители деревень Каширы смогут играть на современных площадках

Самые маленькие жители городского округа Кашира получили в этом году два знаменательных подарка от Подмосковья.

На днях по губернаторской программе, в округе завершили строительство новых современных детских игровых площадок в деревне Аладьино и деревне Базарово на территории Базаровского отдела городского округа Кашира.

Как отметила заместитель начальника территориального управления Оксана Дмитриева, для этих территорий это настоящий подарок.

«Эти населенные пункты активно застраиваются, поэтому администрация округа помогает нашей территории решать вопросы с ремонтом дорог, газификацией и водоснабжением, ну а для наших маленьких жителей села создаются все условия для комфортного времяпровождения», - отметила она.

Напомним, в этом году в общей сложности планируется заменить и модернизировать 10 игровых городков. При этом все нормативы безопасности по поручению губернатора будут соблюдены.