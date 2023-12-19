Юные жители Городского округа Пушкинский встретились с Дедом Морозом

В рамках мероприятия «Морозные традиции» самым маленьким жителям подмосковного Городского округа Пушкинский устроили настоящий праздник. Ребятам организовали встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мероприятие состоялось в городских парках. Вместе со сказочными новогодними персонажами дети делали новогодние открытки своими руками. Не обошлось и без зимних активностей. Ребята занимались спортом с аниматорами в костюмах тигров со скоморохами.

Дети остались довольны и ушли с мероприятия, зарядившись новогодним настроением.

Ранее мы рассказывали, что воспитанники пушкинских учреждений культуры завоевали золотые и серебряные медали на региональном конкурсе по пожарной безопасности.