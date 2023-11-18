Юные жители Химок отпраздновали День рождения Деда Мороза

Сегодня на территории подмосковных Химок прошли различные праздничные мероприятия в честь Дня рождения Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Так, в парке Толстого для посетителей была подготовлена анимационная программа с зимними героями, детское караоке «Новогодние пластинки» и мастер-классы «Рождественские календари». А в зоне отдыха «Экоберег» ребята встретились со сказочными персонажами в викторине «Философия гнома Зимушкина» и приняли участие в квесте «Кто такой этот Дед Мороз».

Парк «Дубки» подготовил театрализованную программу «Котик Федотик и Баба яга», новогоднюю ярмарку и зимние старты. Интересную развлекательную программу также провели и для посетителей парка «Подрезково».

Отмечается, что организаторами данного праздника стали Министерство культуры и туризма Московской области, а также АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.