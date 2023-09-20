Юные жители Каширы узнали все о профессиях из первых уст

Серия познавательных встреч с представителями разных профессий стартовала для школьников городского округа Кашира. Мероприятия прошли в рамках месячника безопасности.

На днях в гости к ученикам одной из школ округа пожаловали представители «Окской казачьей общины». Открытый урок вели руководитель военно-патриотического клуба «Наследники победы» О.В. Никитин и тренер ВПК Ю.А. Дорофеев. Они рассказали детям о задачах и деятельности клуба, затронули вопрос важности патриотического воспитания в современной России.

Одним из самых интересных моментов урока стали рассказы наставников о встречах с бойцами, участвующими в специальной военной операции. Представители казачьей общины Каширы рассказали, как трепетно наши защитники относятся к детским письмам и рисункам.

В завершении встречи учащиеся были приглашены в военно-патриотический клуб «Наследники победы».