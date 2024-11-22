Юные жители Ленинского округа получили первые паспорта

В окружной администрации прошло торжественное мероприятие, на котором 14-летним юным гражданам Российской Федерации вручили их первые паспорта.

Глава округа Станислав Каторов лично поздравил семерых ребят с этим важным событием, как сообщает пресс-служба главы муниципалитета. Помимо главного документа, он также вручил памятные подарки.

«Желаю ребятам смело идти к намеченным целям и мечтам, а также в полной мере реализовывать свой потенциал», — заявил Станислав Каторов, обращаясь к молодым гражданам.

В пресс-службе добавили, что подобные церемонии проводятся в администрации каждый месяц. Любой юный житель, получающий свой первый паспорт, имеет возможность стать участником такого мероприятия.

Документы для оформления паспорта можно подать в 4-х офисах МФЦ Ленинского городского округа. С начала 2024 года более 3 тыс. жителей уже воспользовались данной услугой. Одна из девочек, принявшая участие в церемонии, поделилась своими эмоциями.

Для нее получение паспорта стало символом вступления во взрослую жизнь и новых возможностей. Теперь перед молодежью открываются новые горизонты. Вместе с тем, на их плечи возлагается серьезная ответственность!