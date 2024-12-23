Юные жители Луховиц посетили творческие «МастЕРские Деда Мороза»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Луховицы]
В торгово-развлекательном центре «КАДО» города Луховицы жители и гости муниципалитета посещали творческие «МастЕРские Деда Мороза». В минувшие выходные юных гостей мероприятия и их родителей встречала умелица Диана Макару, которая учила создавать красивые и необычные новогодние игрушки. Ребята были увлечены занимательным и развивающим процессом. Организаторами выступили активисты проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» и молодогвардейцы.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Луховицы]
«Юные луховичане весело и с пользой провели время за изготовлением и раскрашиванием новогодних игрушек для елки, за хороводом в компании Деда Мороза и Снегурочки. Детишки проявили творческие способности и умения, получили заряд бодрости и позитива, запаслись новогодним настроением. То, что делается собственноручно, всегда находит отклик в сердце», — сказала депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» выступили волонтерами мероприятия. Они помогали ребятам в творческом процессе и создавали для них в преддверии Нового года праздничное настроение. Так, ребята водили хороводы и участвовали в конкурсах.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Луховицы]
«Дети счастливы, и для нас это главное. Сначала ребятишки стеснялись, но, благодаря тому, что мы создали для них комфортную обстановку, они расслаблялись, с большим интересом рисовали и танцевали», — отметила активист местного отделения МГЕР Варвара Голованова.
Участники мероприятия были награждены сертификатами и значками помощника Деда Мороза.