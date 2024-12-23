Юные жители Луховиц посетили творческие «МастЕРские Деда Мороза»

«Юные луховичане весело и с пользой провели время за изготовлением и раскрашиванием новогодних игрушек для елки, за хороводом в компании Деда Мороза и Снегурочки. Детишки проявили творческие способности и умения, получили заряд бодрости и позитива, запаслись новогодним настроением. То, что делается собственноручно, всегда находит отклик в сердце», — сказала депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.