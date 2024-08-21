Юные жители микрорайона Центр-2 Балашихи скоро станут воспитанниками нового детского сада
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области]
В микрорайоне Центр-2 в городском округе Балашиха строители завершили возведение детского сада, рассчитанного на двести пятьдесят малышей. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Примечательно, что новое дошкольное образовательное учреждение было построено с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Общая площадь здания составляет более трех с половиной тысяч квадратных метров.
В каждой группе предусмотрена своя ячейка со спальней, буфетом и игровой. В здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На территории предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий и ландшафтное озеленение.
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