Юные жители Павловского Посада получили первые паспорта в парке «Дубрава»

Торжественная церемония стала знаковым моментом для ребят, отмечающим их переход во взрослую жизнь. Глава округа, Денис Олегович Семенов, лично поздравил новоиспеченных граждан с этим важным событием.

Мероприятие собрало множество семей и друзей, создав атмосферу радости и гордости. Получение паспорта – это не просто формальное действие, а важный рубеж, открывающий новые перспективы и накладывающий определенные обязанности.

«Ребята! Вы – будущее Павлово-Посадского округа, Московской области и всей России. От ваших стремлений зависит, каким станет наш общий дом завтра, – подчеркнул глава округа. – Вместе с этим документом вы принимаете важную миссию: сделать мир лучше, честнее и добрее.»

Слова Дениса Олеговича послужили вдохновением для молодых граждан, мотивируя их к активной деятельности и осознанию своей ответственности перед обществом. Один из участников предыдущей церемонии получил в подарок памятную фотографию, запечатлевшую момент вручения паспортов Гражданина Российской Федерации в прошлом.

Получение паспорта – это своего рода «ключ» к взрослой жизни, наполненной возможностями для роста и реализации амбиций. Парк «Дубрава», являющийся популярным местом отдыха и встреч молодежи, уже стал традиционной площадкой для проведения этого значимого события. Юным гражданам пожелали успехов в обучении, достижения поставленных целей и искренней любви к родному краю.