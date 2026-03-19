Юные жители Подмосковья могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Морская слава России»

Фонд Андрея Первозванного приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет к участию в конкурсе детского рисунка «Морская слава России». Он проходит в преддверии праздника «День детей и родительского счастья», который отмечается по инициативе фонда 1 июня и приурочен к празднованию 330-летия Военно-морского флота России.

Проект направлен на укрепление гражданско-патриотических ценностей и формирование среди детей и подростков интереса к истории и традициям морской славы России, а также популяризацию исторического наследия страны и формирование уважения к защитникам Отечества.

Подать заявку на участие можно до 26 апреля 2026 года по этой ссылке. Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2026 года на сайте Фонда Андрея Первозванного и партнеров конкурса.

Самый интересный детский рисунок получит титул Гран-при и будет выпущен издательством «Марка» на почтовой открытке, которая появится на прилавках в почтовых отделениях страны.

Обладатель Гран-при и призеры в трех возрастных категориях получат дипломы и подарки от организаторов конкурса. Все участники и финалисты конкурса получат именные сертификаты и дипломы от организаторов конкурса.

Участникам предлагается изобразить героев морской истории, морские подвиги, экспедиции и открытия, корабли разных эпох, символические образы морской силы России, свое видение флота будущего.