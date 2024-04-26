Юные жители Щелкова получили свои первые паспорта в торжественной обстановке

Вторую за апрель торжественную церемонию по вручению паспортов РФ провели в Щелково. Обладателями стали жители округа, достигшие 14 лет.

Паспорта граждан Российской Федерации получили семь мальчиков и четыре девочки из Щелкова. Благодаря особой атмосфере они надолго запомнят получение своих первых государственных документов. Вручение провел заместитель главы округа Дмитрий Толмачев, который поздравил ребят и их родителей с переходом в новый важный жизненный этап.

«У нас есть добрая традиция вручать паспорта юным жителям округа в торжественной обстановке. Для ребят и их родителей это важный день, с получением документа наступает новый ответственный этап в их жизни. Мы рады делать так, чтобы этот момент запомнился надолго», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Родителям напомнили, что любой подросток Щелкова может получить первый паспорт РФ в торжественной атмосфере: достаточно только сообщить об этом оператору при подаче документов в МФЦ.