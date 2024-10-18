Юные жители Шатуры попробовали себя в роли журналистов на познавательном мероприятии

К детям МБОУ СОШ №4 в Шатуре пришла корреспондент телеканала «360» и мама одного из воспитанников Ирина Кирилина. Юные участники узнали про журналистику, создание новостей и попробовали себя в этой увлекательной профессии.

Ирина Кирилина рассказала детям про свою работу, которая зачастую получается очень активной. Воспитанники завороженно слушали истории гостьи про спуск в пещеру, поездки по предприятиям и разным городам Московской области. На встрече юным слушателям также объяснили, как ведется съемочный процесс, что такое репортаж и интервью.

Одними рассказами не ограничились: группе предложили попробовать перевоплотиться в журналистов и взять интервью у воспитательницы Екатерины Владимировны. Юные корреспонденты с удовольствием снимали про нее сюжет, коллективно вовлекались в процесс и задавали множество вопросов.

Дети остались под большим впечатлением от мероприятия, где не только смогли узнать лучше о работе журналистом, но и задумались о профессиональном пути.