Юные жители Талдомского городского округа получили свои первые паспорта гражданина РФ из рук главы муниципалитета

Отмечается, что глава округа Юрий Крупенин вместе с Талдомским городским прокурором Русланом Головачевым и депутатами фракции «Единая Россия» поздравили ребят и пожелали достичь успехов в учебе, а также гордо нести звание гражданина РФ. Кроме того, в адрес ребят прозвучало и поздравление губернатора Московской области Андрея Воробьева, также им был вручен памятный подарок от главы муниципалитета.

Уточняется, что принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий. Об этом следует заранее сообщить в МФЦ при подаче заявления. В прошлом году в торжественной обстановке свыше 130 жителей округа получили свои первые паспорта.