Юные жительницы Каширы привезли сразу несколько наград с Всероссийского конкурса

В минувшие выходные в Серпухове прошел V Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусства «Золотое сияние». На состязания по исполнительскому мастерству съехались порядка 100 юных вокалистов, танцоров, представителей других творческих направлений.

Ученики Анны Дорофеевой,преподавателя Дома культуры «Ожерелье» в Кашире, достойно выдержали соперничество и привезли домой сразу несколько наград.

Так, в номинации «Эстрадный вокал» среди детей 10-11 лет Елизавета Трунова стала лауреатом 1-ой степени, а также получила специальный приз от жюри. А Лида Серикова и София Осипова в этой же группе получили дипломы лауреатов 2-й степени, в группе 12-13 лет лауреатами 1-ой степени стали Диана Тереня и Екатерина Савельева.

Для девочек это отличное достижение, признание профессионального вокального сообщества. Как признались сами участницы, они счастливы получить высокое одобрение.