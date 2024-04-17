Юных дзюдоистов из Пушкинского округа наградили медалями клуба единоборств «Содружество»

В воскресенье, 14 апреля, состоялся открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2014-2015 и 2016–2017 годов рождения, сообщает телеграмм-канал спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка».

Мероприятие прошло в стенах клуба единоборств «Содружество», воспитанники которого — Владимир Косякин и Владимир Новичков — также приняли участие в турнире.

«Все спортсмены провели достойную борьбу и показали достойные результаты», — отмечает телеграм-канал спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка».

Награждения проходили в различных возрастных категориях. Золотыми медалями были поощрены Захар Ушаков, Дмитрий Градин, Даниил Рогожкин, Кирилл Колтомов, Максим Билюшов, Иван Калмыков. Лев Глазов завоевал серебряную медаль. Бронзовыми призерами стали Даниил Ванин и Жахонгир Юнусов.

Более 240 тысяч учащихся Подмосковья активно занимаются спортом и достигают высоких результатов на различных соревнованиях. Такими данными располагает Министерство физической культуры и спорта региона. Большую роль в приобщении молодого поколения к физическим нагрузкам сыграла программа «Спорт — норма жизни», в рамках которой спортивные учреждения оборудуют современными тренажерами. Это мотивирует несовершеннолетних заниматься спортом.