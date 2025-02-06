Юных клинчан приглашают принять участие в сборке мазута в Анапе

В Московской области начался набор второй группы волонтеров для помощи Анапе и Черноморскому побережью, участие в котором также могут принять юные клинчане.

Первая группа волонтеров из Московской области уже отправилась оказывать помощь в устранении последствий разлива мазута.

«Нужны горячие сердца и рабочие руки для устранения последний разлива мазута», — отметили в администрации городского округа Клин.

К волонтерам выдвинуто единственное требование — совершеннолетний возраст. Для общественных деятелей созданы комфортные условия. Волонтеров размещают в прибрежном пансионате на бесплатной основе. Им гарантированно предоставят качественное трехразовое питание. Завтрак и ужин будет подан в пансионате. Обедать волонтерам придется на побережье в полевых кухнях. Переживать о проезде не стоит. Весь транспорт, включая перевозку в Анапу и обратно в Московскую область, будет для волонтера бесплатный.

«В Клину всех желающих ждут в Молодежном центре «Стекольный». Предварительно связаться можно по телефону 8(49624)36499 или по электронной почте: stekolnyy@mail.ru», — отметили в администрации.

Волонтерам выдают необходимый для работы инвентарь и средства индивидуальной защиты. Региональное движение волонтеров обеспечит помогающих атрибутикой и сувенирной продукцией. Министерство информации и молодежной политики Московской области гарантирует поощрение всем, кто окажет посильную помощь. Кроме того, помощь — это возможность не только улучшить экологическую обстановку России, но и заработать баллы на платформах volonter.mosreg.ru и ДОБРО.РФ.

