Юных подольчан пригласили принять участие в конкурсе рисунков персонажей из аниме

В Подольске стартует конкурс рисунков «Мой любимый персонаж из аниме», который предоставит юным художникам возможность проявить свои таланты и продемонстрировать любимых аниме-героев на бумаге, сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что принять участие в конкурсе могут подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Подать заявку можно при выполнении нескольких условий — рисунок, выполненный в любой технике, должен быть нанесен на лист формата А4. Автору необходимо указать на своем изображении название иллюстрации, свои имя, фамилию и возраст.

Работы принимаются в администрации Дома культуры имени Лепсе, расположенного на Революционном проспекте, 27. От одного участника принимается только одна работа.

Все представленные рисунки будут выставлены на фестивале японской культуры «Хару», который пройдет в июне в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина. На празднике победителя выберет косплеер-танцор Mill.lee.

Ранее сообщалось, что в Подольске жительнице блокадного Ленинграда установили новую газовую плиту.