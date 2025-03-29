Юных подольчан пригласили принять участие в конкурсе рисунков персонажей из аниме
Юные подольчане могут поучаствовать в конкурсе «Мой любимый персонаж из аниме»
Фото: [freepik.com]
В Подольске стартует конкурс рисунков «Мой любимый персонаж из аниме», который предоставит юным художникам возможность проявить свои таланты и продемонстрировать любимых аниме-героев на бумаге, сообщила администрация городского округа.
Отмечается, что принять участие в конкурсе могут подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Подать заявку можно при выполнении нескольких условий — рисунок, выполненный в любой технике, должен быть нанесен на лист формата А4. Автору необходимо указать на своем изображении название иллюстрации, свои имя, фамилию и возраст.
Работы принимаются в администрации Дома культуры имени Лепсе, расположенного на Революционном проспекте, 27. От одного участника принимается только одна работа.
Все представленные рисунки будут выставлены на фестивале японской культуры «Хару», который пройдет в июне в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина. На празднике победителя выберет косплеер-танцор Mill.lee.
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