Жительнице Подольска заменили газовую плиту в преддверии 80-летия Великой Победы

В Подольске в преддверии 80-летия Великой Победы специалисты АО «Мособлгаз» заменили старую газовую плиту жительнице блокадного Ленинграда Лидии Максимовой. Об этом сообщила администрация городского округа.

Старое оборудование россиянки перестало функционировать в полном объеме. Его заменили новой моделью техники.

Лидия Романовна провела все детство на Ждановской улице, которая расположена недалеко от исторического Васильевского острова Санкт-Петербурга. Во время эвакуации из блокадного Ленинграда ее поезд, переполненный людьми, чудом выехал из города — рядом разрывались нацистские снаряды.

После войны семья Максимовых переехала в Подольск, где Лидия Романовна построила новую жизнь. Женщина работала на заводе, где встретила своего будущего мужа, с которым продолжила идти рука об руку до сегодняшнего дня.

Новая газовая плита стала для женщины не только символом заботы, но и напоминанием о признательности общества перед героями, пережившими трудные времена.

Ранее сообщалось, что глава Подольска Григорий Артамонов принял участие в городском субботнике.