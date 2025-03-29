Жительнице Подольска заменили газовую плиту в преддверии 80-летия Великой Победы
Сотрудники «Мособлгаза» заменили жительнице Подольска старую газовую плиту
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В Подольске в преддверии 80-летия Великой Победы специалисты АО «Мособлгаз» заменили старую газовую плиту жительнице блокадного Ленинграда Лидии Максимовой. Об этом сообщила администрация городского округа.
Старое оборудование россиянки перестало функционировать в полном объеме. Его заменили новой моделью техники.
Лидия Романовна провела все детство на Ждановской улице, которая расположена недалеко от исторического Васильевского острова Санкт-Петербурга. Во время эвакуации из блокадного Ленинграда ее поезд, переполненный людьми, чудом выехал из города — рядом разрывались нацистские снаряды.
После войны семья Максимовых переехала в Подольск, где Лидия Романовна построила новую жизнь. Женщина работала на заводе, где встретила своего будущего мужа, с которым продолжила идти рука об руку до сегодняшнего дня.
Новая газовая плита стала для женщины не только символом заботы, но и напоминанием о признательности общества перед героями, пережившими трудные времена.
Ранее сообщалось, что глава Подольска Григорий Артамонов принял участие в городском субботнике.