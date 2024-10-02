Юных шатурянок в центре «Сириус» обучили гончарному искусству

Две воспитанниц гончарно-керамической студии «Домик мастера» Василиса Калуцкая и Дарья Пухова прошли месячный курс обучения по образовательной программе «Основы гончарного искусства» в сочинском центре «Сириус».

Педагогами Василисы Калуцкой и Дарьи Пуховой стали настоящие профессионалы. Девушки уже вернулись домой, но связанные с проведенными днями в центре приятные воспоминания останутся надолго. Юные шатурянки посетили ОЦ «Сириус» уже в третий раз. В нынешний визит на территории центра оттачивали навыки мастерства 16 самых сильных школьников России. Ребята успешно прошли отбор на осеннюю смену по направлению «Искусство».

«Горжусь своими ученицами. Они представляли Московскую область и Шатурский округ в частности на федеральной площадке. Под руководством российских мастеров гончарного дела девочки изучали технологию изготовления на гончарном круге, сушку и обжиг, декорирование керамических изделий», — рассказала руководитель гончарной мастерской Екатерина Козлова.

Юные мастерицы вернулись домой вдохновленными. Они готовы применить новые знания на практике.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

«На лекциях и практических занятиях нам удалось познакомиться с удивительными техниками декорирования, улучшить свои навыки в росписи глиняных изделий. Мы оказались первыми в числе необычных конкурсов. Например, нужно было с закрытыми глазами понять, что за изделие перед тобой, и выкрутить его из глины, также вслепую», — поделились впечатлениями Василиса и Дарья.

Десятиклассницы Василиса и Дарья поняли, что после окончания школы хотели бы связать свою жизнь с творчеством. У каждой дома есть собственный гончарный круг. Девушки представляют округ на многих конкурсах. Изделия можно приобрести на местных ярмарках.

Василиса поделилась ближайшими планами — одержать победу во Всероссийском чемпионате по гончарному делу «ЮниорМастерс. Креатив». Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Педагог Екатерина Козлова уверена, что Василисе под силу исполнить свою мечту. Дарья этот путь уже прошла. Она стала победительницей такого же конкурса и в качестве вознаграждения получила путевку в «Артек».