Юных волоколамцев наградили за создание оригинальных кормушек для белок

Многофункциональный центр «Молодежное содружество» Волоколамского округа провел интересный конкурс на лучшую кормушку для белок, которые активизировались в центральном парке города. Дети с удовольствием помогли зверькам подготовиться к зиме.

Множество юных жителей Волоколамского округа приняли участие в конкурсе кормушек. Не обошли стороной творческое соревнование и юннаты Движения Первых Гимназии №1 города Волоколамска, средней школы №3 и школы-интерната. Помимо поделок они сделали памятки о правилах кормления белок.

Творческое и полезное задание участники выполнили на ура: на оценку жюри предоставили 40 конструкций разнообразных форм из разных материалов. Творцы не без помощи родителей сделали домики из пластика, дерева и других природных материалов, а также напечатали некоторые идеи на 3D-принтере.

Фото: [ МЦ «Молодежное содружество» ]

Все работы были интересны и по-своему оригинальны. Выбирать из такого обилия вариантов было непросто, однако участковые государственные инспекторы по охране леса Волоколамского филиала «Мособллеса» Сергей Калинин и Наталья Калинина, руководитель паркового комплекса Игорь Гомозов смогли выделить тройку лидеров.

Первое место досталось Маргарите Кочетковой, второе — Даниилу Батушину. Тройку лидеров замкнул Иван Шведов.

Победителей наградили вкусными презентами и дипломами, которые будут напоминать о достижении. Всем ребятам раздали сертификаты, поблагодарив за участие. Домики уже разместили в парке на радость пушистым грызунам.