Юных жителей Талдомского округа наградили именными стипендиями

Именная стипендия Губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья доказывает приверженность региона к поддержке образовательно-социальных инициатив. Также эта награда подчеркивает таланты и усердие юных жителей округа.

В 2024 именные стипендии от Запрудненской школы-интерната МСОУ вручили Анне Алексеевне Гопало, Серафиму Сергеевичу Керсману, Наталье Александровне Козиной и Александру Максимовичу Шишину. Эти ребята не только достойно преодолевают жизненные трудности, но и стремятся к высоким достижениям, являясь ярким примером стойкости и упорства для подрастающего поколения.

Кроме того, стипендией наградили Регину Сардоровну Наврузбекову из МОУ «Запрудненская гимназия». Это свидетельствует об эффективной и плодотворной работе учителей, а также о стремлениях самой жительницы округа к самосовершенствованию и личностному росту.

Впрочем, то же самое можно сказать и о Соколовой Елизавете Игоревне, учащейся МОУ Запрудненская СОШ № 1. Она является настоящим примером для подражания среди сверстников благодаря своей настойчивости в решении различных вопросов.

Правительство Московской области намерено обеспечить равные возможности для всех детей, независимо от их физических особенностей. Поддерживая одаренных и целеустремленных молодых людей, мы делаем важный шаг в направлении светлого будущего нашей страны. И именная стипендия – один их способов внести вклад в развитие ребят.