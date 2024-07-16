Юный дубенец победил в Международном конкурсе вокалистов Елены Образцовой

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге в период с 8 по 13 июля. Участие в нем приняли вокалисты не только из России, и из зарубежья. Дубенец Савва Иноземцев стал обладателем третьей премии. Он входит во вторую возрастную группу. Талантливый музыкант также получил специальный приз «За лучшее исполнение вокального сочинения на стихи А. С. Пушкина». Приз инициирован Фондом развития Государственного Русского Музея «Друзья Русского Музея». Подготовкой вокалиста занимается педагог Валентина Карсакова. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров выразил слова благодарности педагогу и пожелал успехов и дальнейшего творческого развития юному горожанину.

«Поздравляю воспитанника Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Савву Иноземцева и его педагога Валентину Карсакова с заслуженной победой на X Международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой!», — отметил Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Организацией конкурса занимался Культурный центр Елены Образцовой и Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой». Организации функционируют в Санкт-Петербурге и Москве.

Участникам конкурса было предложено исполнить одну из композиций сначала в отборочном, а потом в финальном туре. Вокалисту заранее сообщают жанр песни. Время выступления ограничено. Участников распределяют на три возрастные группы. Все композиции исполняют исключительно в сопровождении фортепиано. Для каждого тура выбирают новое произведение, которое необходимо выучить наизусть.