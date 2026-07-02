Юный герой из Дагестана получит премию им. Кеосаяна за спасение двоих детей

Двенадцатилетний Платон Шеин из Дагестана стал пятнадцатым лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна, учрежденной RT . Подросток, не раздумывая, бросился в воду и спас двух тонущих детей на пляже в Дербенте. О награждении сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Список героев, удостоенных премии имени Тиграна Кеосаяна, пополнился новым именем. На этот раз награда нашла юного жителя Дербента — 12-летнего Платона Шеина. Школьник стал пятнадцатым лауреатом и единственным, чей подвиг совершен на воде: он спас двух тонущих детей, не побоявшись опасности и рискуя своей жизнью.

Маргарита Симоньян лично объявила о решении в своем телеграм-канале, отметив, что поступок мальчика — пример настоящей смелости и отзывчивости. Премия, носящая имя известного режиссера и общественного деятеля, вручается за героические действия, часто совершенные обычными людьми в экстремальных ситуациях.

Ранее лауреатами становились совершенно разные люди: от подростка из Канска, вынесшего из пожара двух мальчиков и их маму, до жительницы Казани Галии Ситдиковой, спасшей тонущего ребенка. Награду получали и сотрудники полиции — лейтенанты Алексей Земеров и Заур Рамазанов, вытащившие людей из горящего дома в Ханты-Мансийске.

Особое место в истории премии занимают спасатели из Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые во время наводнения вызволили четверых детей из затопленного жилья. Абдурахман Абдурахманов также удостоен награды за то, что спас девочку, которую едва не унесло мощным потоком воды в Махачкале.

Среди лауреатов — воспитатели детского сада из Оренбургской области Лия Галеева и Людмила Платонова, остановившие вооруженного мужчину, и дворник из Санкт-Петербурга, спасший выпавшего из окна мальчика. Отмечен и подвиг бойца, который в одиночку удерживал позиции российских войск на протяжении 68 дней. Премию получила семья охранника, ценой жизни предотвратившего нападение в техникуме Анапы, а также участники спасения ребенка, упавшего из окна в Северной столице.