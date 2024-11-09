Юный житель Серпухова стал победителем Всероссийского конкурса «До свидания, золотая осень!»

Воспитанник Семейного центра помощи семье и детям «Серпуховский» Алексей Скворцов стал победителем Всероссийского конкурса «До свидания, золотая осень!», прошедшего в этом месяце и организованного Всероссийским образовательным порталом «Гениальные дети». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юный художник из городского округа Серпухов стал обладателем первого места благодаря своему творческому подходу и яркому видению осенней природы.

Им была создана впечатляющая картина, отражающая все краски и настроение золотой осени. Работа Алексея заслужила высокую оценку жюри не только благодаря мастерству исполнения, а также и глубине замысла. В ходе создания произведения искусства его активно поддерживала наставница Ирина Поперечная, ранее вдохновившая Алексея на поиск оригинальных идей.