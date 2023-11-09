Юный керамист из подмосковной Шатуры прошел обучение в центре «Сириус»

Софья Крупнова из шатурской студии «Домик мастера» второй год подряд удостоилась чести пройти курс обучения в центре «Сириус» (Краснодарский край).

Целый месяц каждый день талантливая девушка получала уроки от лучших мастеров гончарного дела. Обучение дало новый импульс для творческой фантазии Софьи, которая, по ее словам, не мыслит себя без глины и создаваемых сказочных образов. Как отмечает руководитель студии «Домик мастера» Екатерина Козлова, ее ученица много работает в традициях Скопинской керамики, хорошо владеет формами.