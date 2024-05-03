Юный программист из Шатуры стал призером всероссийского чемпионата «Искусство кода»

Школьник из Шатуры Никита Буданов блеснул знаниями на всероссийском чемпионате «Искусство кода», и оказался лучшим среди 300 школьников в категории «Разработка игр».

Мероприятие прошло 1 мая во Владивостоке в ВДЦ «Океан». Там подвели итоги финального этапа соревнований по программированию. Ученик шатурской МБОУ СОШ No4 Никита Буданов впечатлил жюри своей работой в треке «Разработка игр» и оказался среди победителей. Участники достойно показали себя на чемпионате, поделились ценным опытом в сфере информационных технологий, а также продемонстрировали свои навыки программирования.

«Искусство кода» объединило 300 начинающих программистов от 12 до 17 лет из школ 58 регионов России. Все они прошли дистанционный отбор.